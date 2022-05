Ceny domów w Chinach spadły ósmy miesiąc z rzędu

Ceny nowych domów w 70 miastach, z wyłączeniem mieszkań dotowanych przez państwo, spadły o 0,3 proc. w stosunku do marca, wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego (National Bureau of Statistics).

– Dane z kwietnia pokazują, że ceny spadły już nawet poniżej poziomu sprzed roku. To bardzo niepokojący znak – powiedział Yan Yuejin, dyrektor ds. badań w E-house China Research and Development Institute.

Pogłębiający się spadek cen jest kolejnym ciosem dla osłabionego przez pandemię koronawirusa sektora nieruchomości. W reakcji na najnowsze dane, chcąc powstrzymać spowolnienia drugiej co do wielkości gospodarki świata, rząd Chin zobowiązał się do wsparcia rynku mieszkaniowego.