Ceny gazu ziemnego w USA w górę na skutek korzystnych prognoz pogody

Po wyjątkowo nerwowej końcówce ubiegłego roku, pod koniec stycznia br. notowania gazu ziemnego rozpoczęły okres obniżonej zmienności cen i delikatnego, ale systematycznego poruszania się na południe.

O ile w okresie październik 2018 – styczeń 2019 ceny gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych poruszały się powyżej poziomu 3 USD za mln BTU (a od połowy listopada do połowy grudnia 2018 roku nawet powyżej 4 USD za mln BTU), to w czerwcu cena tego surowca spadła do okolic 2,20 USD za mln BTU.



Ostatnie dwa tygodnie na rynku gazu ziemnego w USA przyniosły poprawę nastrojów i wzrost notowań tego surowca, obecnie poruszających się ponad poziomem 2,40 USD za mln BTU. Zwyżka ta wynika przede wszystkim z prognoz pogody, które zaczęły bardziej sprzyjać kupującym. Zakładają one wysokie temperatury powietrza w znacznej części Stanów Zjednoczonych, a to może zwiększyć popyt na gaz w celach klimatyzacyjnych.



Sprzyjająca pogoda wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem, który mógłby wesprzeć ceny gazu ziemnego w USA. Ostatnie dane dotyczące tego rynku nie były bowiem zbyt dobre – zapasy gazu ziemnego wzrastały nawet bardziej niż oczekiwano. W rezultacie, na rynku gazu ziemnego wciąż panują niezbyt dobre nastroje, a optymizm jest umiarkowany. Jeśli jednak wysokie temperatury będą się utrzymywać, to odbicie cen gazu ziemnego w górę może być dynamiczne.