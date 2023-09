Ceny internetowe w USA spadły najmocniej od 40 miesięcy

W sierpniu ceny internetowe spadły w USA już dwunasty miesiąc z rzędu, informuje Bloomberg.

Adobe ogłosiło, że w sierpniu wskaźnik cen internetowych w USA spadł o 3,2 proc. w ujęciu rocznym. To największa ich zniżka od kwietnia 2020 roku.

Ponad połowa z 18 głównych kategorii śledzonych przez Adobe pokazały spadek cen w ujęciu rocznym. Wśród najmocniej taniejących znalazły się komputery (spadek o 14,2 proc.), elektronika (11,6 proc.) i AGD (7,3 proc.). Dane pokazały, że produkty spożywcze są wciąż kategorią notującą wzrost cen. W sierpniu wynosił 5 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu z lipcem ceny produktów spożywczych spadły o 0,2 proc. To pierwsza zniżka od maja 2021 roku.

Wiadomość o dalszym spadku cen w Internecie to dobry sygnał przed środowym raportem o cenach detalicznych w USA w sierpniu. Rynek oczekuje, że inflacja wzrosła do 3,6 proc. w ujęciu rocznym, ale inflacja bazowa spadła do 4,3 proc.