Ceny kukurydzy wysoko na skutek obaw o podaż w Argentynie

O ile w ostatnich tygodniach na rynkach towarów rolnych szczególnie dużo uwagi poświęca się wzrostom cen pszenicy – za sprawą ogromnej roli, jaką na rynku tego zboża odgrywa rejon Morza Czarnego – to obawy dotyczące podaży dotyczą także wielu innych towarów.

Ukraina i Rosja łącznie odpowiadają za około jedną piątą eksportu kukurydzy na świecie – i również dostawy tego zboża zostały w dużej mierze ograniczone. Co więcej, w ostatnich dniach pojawiły się także obawy o podaż kukurydzy w Argentynie. Wiąże się to z suszami w tym kraju oraz z polityką argentyńskiego rządu, który wstrzymał przyjmowanie zamówień na to zboże z zagranicy. Niewykluczone, że jeśli trudne warunki pogodowe się utrzymają, to pojawią się kolejne korekty w dół prognoz produkcji kukurydzy w Argentynie.