Ceny mieszkań w dół nawet w Warszawie

Dobre wieści dla tych, którzy chcieliby w najbliższym czasie kupić mieszkanie - i to także w stolicy, bo jest ona jednym z dużych miast, gdzie doszło do korekty cen ofertowych. Średnia obniżka wyniosła w Warszawie 2 proc. w porównaniu ze stanem z maja. Kosmetyczny spadek odnotowano również w innych metropoliach, jak Wrocław i Kraków (-1 proc.), w Gdańsku przecena była wyraźniejsza (-4 proc.), a o tąpnięciu można mówić w Sosnowcu (-7 proc.) i Częstochowie (-10 proc.), a więc miastach o średniej wielkości.

“Główną przyczyną spadku cen jest wzrost stóp procentowych. Oddziałuje to na rynek nieruchomości na wiele sposobów. Z jednej strony powoduje, że znacznie droższe i trudniej dostępne stały się kredyty hipoteczne. To mocno ogranicza popyt ze strony osób, które chciałyby kupić mieszkanie dla siebie. Zmusza też część kredytobiorców, którzy nie mogą sobie poradzić ze spłatą rat, do sprzedaży mieszkania. Szczególnie dotyczy to tych, którzy nie mogą skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Wyższe stopy procentowe ograniczają też popyt inwestycyjny” - tłumaczą analitycy Expandera i Rentier.io.

Mimo spadków w czerwcu ceny wciąż są wyższe niż przed rokiem we wszystkich badanych miastach. Liderem jest Szczecin (21 proc. r/r). Dużo drożej niż w czerwcu 2021 r. jest też w Poznaniu (18 proc. r/r), Rzeszowie (16 proc. r/r) i Wrocławiu (16 proc. r/r).

Ile za metr

miasto mediana ceny mkw. w zł zmiana od maja 2022 r. w proc. Częstochowa 5940 10 Sosnowiec 5727 7 Gdańsk 11002 4 Toruń 7766 3 Bydgoszcz 7159 3 Gdynia 10348 2 Warszawa 13000 2 Poznań 9315 1 Kraków 11376 1 Białystok 8545 1 Wrocław 10370 1 Łódź 7488 0 Rzeszów 7929 1 Katowice 7444 2 Szczecin 9146 2 Radom 6795 2 Lublin 8725 4

Źródło: Expander i rentier.io