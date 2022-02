Ceny paliw znowu rosną, o 7 groszy zdrożała Pb95. Olej napędowy podrożał o 3 grosze do 5,31 zł za litr - poinformował PAP w środę e-petrol.pl.

"Widać wyraźne wzrosty cen na rynku paliw. Obserwujemy je na wszystkich stacjach. O 7 groszy do 5,25 zł za litr zdrożała benzyna PB95, Olej napędowy podrożał o 3 grosze do 5,31 zł za litr. Staniał jedynie o 2 grosze autogaz do 2,69 zł za litr" - powiedział PAP analityk rynku paliw portalu e-portal.pl Jakub Bogucki. Zaznaczył, że dalsze podwyżki cen nie będą tak drastyczne. Wiele zależy od tego co będzie działo się na rynku ropy naftowej, a tam pojawiła się tendencja spadkowa.