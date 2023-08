Ceny pszenicy spadają pomimo incydentu na Morzu Czarnym

Rosyjski okręt w weekend oddał strzały ostrzegawcze w kierunku statku towarowego płynącego do ukraińskiego portu, bo chciał go zatrzymać do kontroli. W reakcji ceny pszenicy początkowo wzrosły, by następnie w poniedziałek popołudniu spaść - przekazał Bloomberg.

