Ceny ropy naftowej pod pandemiczną presją

Na rynku ropy naftowej przez weekend nie pojawiły się praktycznie żadne przełomowe informacje, które mogłyby zaskoczyć inwestorów. Wyniki wyborów prezydenckich we Francji przyniosły oczekiwaną wygraną E.Macrona, co w obliczu trwającego konfliktu w Ukrainie jest uspokajającą wiadomością.

Unia Europejska nadal nie jest istotnie bliżej potencjalnych sankcji na import rosyjskiej ropy naftowej. Póki co ten scenariusz jest daleki od realizacji ze względu na duże uzależnienie Europy od dostaw ropy z Rosji – co nie zmienia faktu, że przedłużający się konflikt militarny w Ukrainie wywiera presję na władzach wielu państw UE, co skłania do aktywnego poszukiwania alternatywnych dostaw (dzisiaj agencja Reuters podała, że francuski koncern Total zamówił dostawę ropy z Abu Dhabi na maj, co byłoby pierwszym od dwóch lat transportem ropy z tego kierunku do Europy).

Największy wpływ na ceny ropy ma w poniedziałek niepokojąca sytuacja pandemiczna w Chinach. W Szanghaju przedłużony został lockdown, zaś w największej dzielnicy Pekinu trwa masowe przeprowadzanie testów pod kątem Covid-19 ze względu na rosnącą liczbę zakażeń. Doniesienia o powrocie pandemii do Chin wywołały obawy o tegoroczny popyt na ropę naftową i wywarły presję na spadek jej cen – Chiny są bowiem jednym z kluczowych konsumentów i importerów tego surowca na świecie.