Ceny ropy naftowej w rozkroku między danymi z USA, Chin i UE

Z fundamentalnego punktu widzenia, negatywnym akcentem dla cen ropy naftowej były wczorajsze dane amerykańskiego Departamentu Energii, pokazujące ubiegłotygodniowy wzrost zapasów ropy w USA. Niemniej, inwestorzy w dużo większym stopniu skupiają się na zapowiedziach wygaszenia importu rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych do Unii Europejskiej. Wczorajsza propozycja zakłada stopniowe wycofywanie się UE z kupowania rosyjskiej ropy na przestrzeni najbliższego pół roku.

Jednak odbicie notowań ropy naftowej w górę może być krótkotrwałe, bowiem wiele obaw budzi sytuacja w Chinach. Kwietniowy odczyt indeksu PMI dla usług w tym kraju zanotował drugi największy spadek w historii i zniżkował do dramatycznie niskiego poziomu (36,2 pkt.). Odczyt ten pokazuje, że obawy związane ze spowolnieniem gospodarczym w Państwie Środka są uzasadnione.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych na pierwszy plan wysuwa się głosowanie nad ustawą NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels), która umożliwiałaby Amerykanom pozywanie krajów OPEC za sztuczne ustalanie limitów produkcji i, tym samym, zawyżanie notowań ropy naftowej. Ustawa obecnie jest w amerykańskim Senacie, a do jej zatwierdzenia oficjalnie potrzeba jeszcze m.in. podpisu prezydenta USA – ale już teraz budzi wiele kontrowersji. Wcześniej NOPEC nigdy nie udało się dotrzeć do końca procesu legislacyjnego, ale tym razem, przy wysokich cenach ropy naftowej i szalejącej inflacji, ustawa spotyka się z większą przychylnością wśród amerykańskich Kongresmenów. Niemniej, NOPEC budzi wiele pytań, bowiem nie wiadomo, jak wyglądałaby egzekucja takich pozwów, a poza tym, już sama inicjatywa tworzy pole do pogorszenia się relacji na linii OPEC-USA.