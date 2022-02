Ceny ropy naftowej znów w górę

Na rynku ropy naftowej nadal dominują doniesienia polityczne. Negatywny wpływ na ceny wywołały informacje o postępach w rozmowach na temat paktu nuklearnego. Zarówno Francja, jak i Iran, potwierdziły w ostatnich dniach, że jest coraz większa szansa na sukces negocjacji na linii Iran-kraje zachodnie oraz powrót do porozumienia z 2015 roku.

Niemniej, te informacje są nadal przyćmiewane przez obawy dotyczące sytuacji na Ukrainie. Co prawda Rosja, zapewnia, że nie ma zamiaru angażować się w otwarty konflikt zbrojny, ale wiele krajów zachodnich traktuje te obietnice z pewną ostrożnością – zwłaszcza że we wschodniej części Ukrainy nadal jest niespokojnie. Wspierani przez Rosję separatyści z Donbasu dzisiaj donieśli, że ukraińskie wojsko zaatakowało ich terytorium i, tym samym, pogwałcili postanowienia porozumienia, mającego na celu zakończenie konfliktu w Donbasie. O ile na razie informacje te nie doprowadziły do żadnych reperkusji międzynarodowych, to obecnie inwestorzy reagują nerwowo na każde doniesienie o niespokojnej sytuacji na Ukrainie.

Z kolei dane dotyczące zapasów ropy naftowej w USA okazały się mieszane. Zaskoczeniem okazał się wzrost zapasów ropy naftowej w poprzednim tygodniu, jednak równowagę dla niego stanowiły informacje o spadku zapasów benzyny i destylatów.