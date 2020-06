Ceny ropy w górę przed nadchodzącym spotkaniem OPEC+

Notowania ropy naftowej wypracowały solidną zwyżkę w maju i rozpoczynają także bieżący miesiąc od wzrostu. Dzisiejszy poranek przynosi co prawda niewielki ruch notowań ropy w górę, jednak cały bieżący tydzień może być emocjonujący ze względu na planowanie spotkanie państw OPEC+.

Dla przypomnienia, kartel OPEC wraz z kilkoma krajami spoza kartelu, w tym Rosją, wprowadził w życie nowe porozumienie naftowe. Na jego mocy wprowadzono ogromne obniżki produkcji ropy, sięgające w maju i czerwcu łącznie 9,7 mln baryłek, czyli niemal 10% całkowitego globalnego wydobycia tego surowca. Porozumienie było odpowiedzią na gwałtowny spadek popytu na ropę naftową na świecie w wyniku pandemii Covid-19. Zawierało ono także ustalenia dotyczące dużych, solidarnych cięć produkcji ropy również w całym przyszłym roku oraz początku 2022 r.

W maju państwa OPEC+ niemal w całości dopasowały się do planowanych cięć wydobycia, co pozwoliło przynajmniej częściowo zniwelować nadwyżkę ropy naftowej na globalnym rynku. Niemniej, zrzeszeni producenci ropy mają zamiar regularnie rewidować postanowienia porozumienia i dopasowywać je do potrzeb rynku.



Kolejne spotkanie przedstawicieli krajów kartelu OPEC na początku planowane było na przyszły tydzień (9-10 czerwca). Niemniej, wiele wskazuje na to, że zostanie ono przełożone już na najbliższe dni – nowy roboczy termin to 4 czerwca.



To oznacza, że już w bieżącym tygodniu możemy być świadkami ważnych decyzji sygnatariuszy porozumienia naftowego. Mowa tu przede wszystkim o możliwości przedłużenia dotychczasowych cięć w wysokości 9,7 mln baryłek dziennie na kolejne miesiące, a nawet do końca roku. Wolę takiego rozwiązania pokazuje przede wszystkim Arabia Saudyjska, jednak kraj ten będzie potrzebował zgody Rosji, aby przeforsować tak duże cięcia na tak długi czas.



Inwestorzy obecnie dyskontują możliwość przedłużenia ogromnych cięć produkcji, co wpływa na wzrost cen ropy naftowej. Niemniej, jeśli ten scenariusz się nie zrealizuje, to notowania ropy naftowej najprawdopodobniej będzie czekać korekta spadkowa.