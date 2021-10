Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły w trzecim kwartale o 15 proc.

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15 proc. w III kw. 2021 r – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. W Polsce ceny polis wzrosły średnio o 20 proc.

Autorzy raportu wskazali, że stawki ubezpieczeniowe w III kw. br. rosły w takim samym tempie jak w poprzednim kwartale i jest to 16-sty kwartał wzrostów z rzędu. Jednak - jak zaznaczyli - w przypadku większości regionów geograficznych jest to wzrost umiarkowany. "Trend ten może sugerować, że wzrost stawek osiągnął szczyt w czwartym kwartale 2020 r., wynosząc wówczas 22 proc." - napisali.

Wskazali, że przyczyną umiarkowanego wzrostu stawek w większości regionów było "wolniejsze tempo wzrostu cen ubezpieczeń majątkowych oraz OC członków władz spółki (D&O)". Napisali, że w skali globalnej ceny ubezpieczeń majątkowych wzrosły średnio o 9 proc. (spadek z 12 proc. w II kwartale 2021 r.); podczas gdy stawki ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 6 proc., podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach.

Zaznaczono, że stawki w liniach finansowych i profesjonalnych ponownie osiągnęły najwyższe wzrosty wśród głównych kategorii produktów, wynoszące 32 proc. (w porównaniu do 34 proc. w poprzednim kwartale), natomiast ceny ubezpieczeń cybernetycznych kolejny raz odbiegały od trendu umiarkowanego wzrostu stawek. "W Stanach Zjednoczonych ceny cyber polis wzrosły aż o 96 proc. (wzrost w stosunku do 56 proc. w II kwartale) oraz o 73 proc. w Wielkiej Brytanii (35 proc. w II kwartale), co było wynikiem wzrostu częstotliwości i skali szkód związanych z oprogramowaniem ransomware.

„Mimo, że krajobraz ryzyk i ubezpieczeń jest wymagający na całym świecie, spodziewamy się, że stawki pozostaną umiarkowane dla większości linii. Jednocześnie przewidujemy, że obecny trend wzrostowy w ubezpieczeniach cybernetycznych prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Opracowywanie efektywnych rozwiązań dla naszych Klientów w tym obszarze pozostaje głównym priorytetem dla Marsh” – komentuje wyniki raportu prezydent Marsh Specialty and Marsh Global Placement Lucy Clarke.

Jak wskazała dyrektor działu klienta korporacyjnego w Marsh Polska Blanka Kuzdro-Chodor, tendencja wzrostu stawek na rynku polskim w III kw. utrzymuje się na poziomie wzrostów z wcześniejszych kwartałów br i wyniosła średnio ok. 20 proc. "Jak zawsze wysokość wzrostów zależy od indywidualnej oceny ryzyka i rodzaju prowadzonej działalności (...) Czy tempo wzrostu stawek utrzyma się czy też spadnie w kolejnym kwartale roku? Wydaje się, że jeszcze nie, nie sprzyjają temu na pewno anomalia pogodowe. Elementem, który może przyczynić się do niewielkich spadków cen może być końcówka roku i konieczność zrealizowania budżetów przez zakłady ubezpieczeniowe” - powiedziała.