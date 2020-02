Wycofywanie się z kontraktów przez chińskie firmy, powołujące się na epidemię nowego koronawirusa, pogłębia chaos na globalnym rynku towarowym, donosi Bloomberg.

- Wszystko, czego się obawialiśmy, od wojny handlowej do spowolnienia globalnego wzrostu, ma się nijak do tego, co dzieje się obecnie – powiedział Jan Stuart, ekonomista globalnego rynku energii w Cornerstone Macro. – Ten wirus to całkiem nowe zagrożenie, szczególnie na rynku towarowym, na którym Chiny dominują – dodał.

Chiny są największym na świecie konsumentem surowców. Zakłócenie w handlu z nimi oznacza chaos w globalnym łańcuchu dostaw. China National Offshore Oil Corp., największy chiński nabywca LNG, zdecydował się na dramatyczny i niezwykle rzadki krok powiadamiając niektórych z dostawców, że z powodu tzw. siły wyższej, wynikającej z ograniczeń wynikających z walki z epidemią, nie odbierze transportów. Francuski koncern naftowy Total, po analizie prawnej, odrzucił deklarację chińskiej spółki. - Oczywiście musimy być ostrożni. Jeśli naprawdę jest kwarantanna we wszystkich portach rozładunkowych w Chinach, to może być to powód do powołania się na „siłę wyższą”. Ale jak dotąd tak nie jest. Dla mnie to zwykła próba negocjacji – powiedział Philippe Sauquet, szef działu gazu w Total. Na „siłę wyższą” powołała się także chińska huta miedzi Guangxi Nanguo odmawiając przyjęcia zakontraktowanego surowca. Inni chińscy nabywcy miedzi zwrócili się do dostawców w Chile o opóźnienie dostaw z powodu zamknięcia portów. Największy chiński producent paliw, Sinopec Group, ma poprosić Arabię Saudyjską o zredukowanie dostaw ropy w przyszłym miesiącu. Podobne zakłócenia dotknęły dostawy soi z Brazylii i USA, a także oleju palmowego z Indonezji. - Poważnie obawiamy się spadku popytu rozprzestrzeniającego się w każdym segmencie rynku towarowego – powiedział Pete Thomas, wiceprezes Zaner Group z Chicago. – Wpływ epidemii jest dużo większy niż ktokolwiek zdawał sobie sprawę – dodał.



