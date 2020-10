Chcemy konkurować jakością usług

Rozmowa z Konradem Gałanem, prezesem zarządu Galan Logistics

Jakie perspektywy widzi przed sobą firma Galan Logistics?

Przed nami dalszy rozwój, zgodnie z rynkowymi trendami, co oznacza nastawienie się w stopniu większym niż dotychczas na kompleksową obsługę logistyczną. W 2020 r. rynek TSL zmienił się znacząco. Mimo obecnej sytuacji na rynku nadal umacniamy swoją pozycję wśród liderów firm świadczących usługi przewozu na rynek skandynawski. Dbamy o rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami i jednocześnie rozpoczynamy obsługę kontrahentów, którzy gwałtownie zwiększyli swoje obroty i stworzyli spory popyt na rynku transportowym m.in. w sektorze e-commerce. Wprowadzamy automatyzację procesów oraz zwiększamy liczbę jednostek floty przy równoczesnej optymalizacji czasu dostaw.

Czy unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników, której polska branża TSL się obawia, nie pokrzyżuje tych planów?

Unijna dyrektywa gruntownie zmienia warunki konkurowania na rynku TSL, z pewnością uderza w przewoźników, jednak nie możemy podważać zasadności tej regulacji. Wprawdzie jesteśmy polskim operatorem TSL, lecz rozumiemy naszych zachodnich kolegów, którzy dążą do ustalenia jednakowych dla wszystkich zasad konkurencji. Koszty pracownicze w transporcie są bardzo wysokie, dlatego nasi zachodni konkurenci potrzebują prawnej regulacji, która ujednolica wartość kosztów względem wszystkich państw. Oznacza to, że nadchodzi kres konkurowania niższą ceną przez polskich przewoźników. Nadszedł czas na współpracę z zachodnimi przedsiębiorstwami transportowymi – należy odejść od konkurencji w stronę partnerstwa, gdyż zleceniodawcy już wiedzą, że polscy transportowcy nie są tańsi od niemieckich czy francuskich. Jak więc ich pozyskać? Jakością obsługi, terminowością dostaw i zdolnością do partnerstwa w biznesie.

Teraz gdy czas konkurowania ceną przechodzi do historii, co powinno być podstawowym orężem firmy w zmaganiach o rynek, zwłaszcza z zachodnimi podmiotami?

W takich warunkach należy pokazać polską specjalność – zdolność szukania i znajdowania rozwiązań lepszych od utartych schematów, mimo że te nieraz się sprawdziły. Dotychczas zachodni kontrahenci żyli w przekonaniu, że pewnych rzeczy nie da się zrobić, coś jest niemożliwe. Jakże często po pierwszej realizacji projektu na warunkach określonych przez polskiego dostawcę okazało się, że właśnie została otwarta nowa droga – to, co wydawało się dotąd nierealne, teraz jest wykonalne.

Należy podkreślić przy tym wagę nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które odgrywają dziś istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – pozyskiwania i zarządzania danymi, sztucznej inteligencji oraz automatyki i robotyki.

Jakie więc znaczenie dla dalszego rozwoju biznesu firmy ma wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych?

Ich zadaniem jest wspieranie biznesu. Nie może być mowy o wyłączeniu myślenia i bezrefleksyjnym zdaniu się na podpowiedzi sztucznej inteligencji. Podobnie nie jest dobrym scenariuszem przejmowanie działań przez automaty i jednoczesne odstawianie pracowników na drugi plan. Przeciwnie – to ludzka kompetencja ma czuwać nad tym, by optymalizować wszystkie procesy w transporcie i nie poddawać się szablonom funkcjonującym od lat, lecz je zmieniać, tworząc rozwiązania bardziej elastyczne i efektywne.

Po jakie konkretnie narzędzia cyfrowe firma zamierza sięgnąć?

Interesują nas rozwiązania, które umożliwią nam zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni ładunkowej naszych 110 naczep i zarazem eliminację tzw. pustych przebiegów. Z jednej strony przełoży się to na wyższą skuteczność biznesową, z drugiej będzie mieć korzystniejszy wpływ na środowisko. Na podstawie danych historycznych narzędzia cyfrowe potrafią obliczać i przewidywać czas dostaw. W ciągu dwóch tygodni kierowca pracuje 90 godzin – chcemy wypracować zdolność maksymalnego wykorzystania tego czasu na realizację jak największej liczby dostaw – ku zadowoleniu naszych klientów.

Pamiętajmy, że bez względu na stopień zaawansowania rozwiązań technologicznych wciąż decydujący w rozwoju naszej firmy jest czynnik ludzki. Stawiamy przede wszystkim na doświadczenie i profesjonalizm zespołu. To kierowca i spedytor są bezpośrednim kontaktem przy każdym załadunku i dostawie, a od ich kompetencji i wspólnego zaangażowania bezpośrednio zależy realizacja każdego zlecenia.

Galan Logistics – czas na spedycję i logistykę nie przemija

Wzrost przychodów o 20 proc. rok do roku to marzenie niejednego przedsiębiorcy. Właściciele Galan Logistics notowali takie lata, ale nie uważają, że są to wyłącznie historyczne osiągnięcia.

Specjalnością Galan Logistics jest kompleksowa obsługa logistyczna. W 2006 r. bracia Konrad i Przemysław Gałanowie odkryli na rynku dużą przestrzeń dla transportu i spedycji towarów między Polską a Skandynawią i wschodnimi Niemcami.

Właśnie wtedy europejskie przepisy dopuściły polskie firmy do organizowania transportów ze Skandynawii do Niemiec. Ta zmiana otworzyła przed całą branżą logistyczną i transportową nieznane dotąd możliwości, którą pomorska firma wykorzystała najlepiej, jak potrafiła. Powstały warunki sprzyjające uruchomieniu biznesu i rzeczywiście firma z Pomorza Zachodniego szybko zdobyła zaufanie skandynawskich kontrahentów.

Osiągnięcie dużej renomy i dwucyfrowego wzrostu przychodów w skali roku ułatwiało firmie dalsze rozwijanie biznesu na obu kierunkach. Efektem było stopniowe poszerzanie skali działań – do przewozów drobnicowych, częściowych i całopojazdowych dodano organizację transportu multimodalnego, transportu materiałów niebezpiecznych ADR, materiałów wymagających temperatury kontrolowanej i ponadgabarytowych.

Cały przekrój TSL

Działalność spółki obejmuje trzy oddziały w Polsce: w Kobylance k. Szczecina, w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim, oraz jeden w Tygelsjö w Szwecji. Firma dysponuje nowoczesnym taborem, na który składa się 110 naczep typu standard i MEGA.

Powierzchnia magazynu zlokalizowanego w Kobylance k. Szczecina poszerzona jest o centrum cross-dockingu, w którym towary są przeładowywane i wysyłane do odbiorcy bezpośrednio po uprzednim dostarczeniu go do magazynu, ale bez konieczności składowania. Cross-docking usprawnia dystrybucję i konsolidację ładunków drobnicowych. Galan Logistics to nie tylko transport, spedycja i logistyka, lecz również serwis pojazdów mechanicznych – firma świadczy kompleksowe usługi serwisowe dla naczep, pojazdów dostawczych oraz samochodów ciężarowych.

Markę i renomę firmy buduje zdolność do realizowania usługi transportowej w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia. Za taką sprawnością kryje się praca wykwalifikowanych spedytorów i kierowców – najbardziej pożądanych dziś pracowników na rynku.

Wartości w biznesie

Kluczowym aktywem Galan Logistics jest wykwalifikowana kadra specjalistów, dla której każdy dzień pracy jest zarazem okazją do urzeczywistniania swoich pasji. Firma znana jest z inwestowania w kapitał ludzki i z traktowania wiedzy oraz kompetencji na wszystkich szczeblach zarzadzania jako gwarancji profesjonalizmu świadczonych usług.

W celu zapewnienia tych standardów obsługi pomorska firma wdrożyła w 2018 r. system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. Jednak równie ważne jest dla niej konsekwentne trzymanie się podstawowych wartości określonych wspólnie przez cały zespół. Są to: zaangażowanie, konsekwencja, szacunek, odpowiedzialność i uczciwość. Nie są to czyste idee, a raczej konkretne wskazania, którymi cała kadra kieruje się w codziennej praktyce działalności biznesowej.

Świadomy i społecznie odpowiedzialny biznes CSR to koncepcja, która znajduje odzwierciedlenie w działalności pomorskiej firmy. Dlatego wraz z rozwojem biznesu od wielu lat prowadzi ona działalność charytatywną wyrażającą się m.in. we wspieraniu domów dziecka, szkół i klubów sportowych.

Rozwój biznesu rodzinnie zarządzanej firmy znajduje potwierdzenie nagrodami, wśród których na uwagę zasługują Diament Forbesa 2019 dla najdynamiczniej rosnących firm rodzinnych i dwukrotne wyróżnienie firmy tytułem Gazeli Biznesu.

Z optymizmem w przyszłość

Mimo że we wrześniu 2020 r. weszły w życie nowe zasady delegowania pracowników i przedsiębiorcy branży TSL obawiają się, że nowe zasady wpłyną negatywnie na ich biznes, to Galan Logitics z optymizmem patrzy w przyszłość.

Firma zamierza nadal podnosić jakość swoich usług, inwestować w nowe technologie. Jej zainteresowania ogniskują się na rozwiązaniach, które zoptymalizują transport – umożliwią lepsze niż dotąd dobieranie środków transportu, planowanie tras i zarządzanie całym łańcuchem dostaw.

