Chcesz spokoju, szykuj się na kryzys

Rozmowa z Piotrem Witkiem, partnerem w spółce Rewit Księgowi I Biegli Rewidenci, świadczącej usługi audytorskie, doradcze i outsourcingowe, która w związku z pandemią COVID-19 specjalnie dla małych i średnich firm przygotowała pakiet pomocowy z zakresu doradztwa biznesowego, prawnego i finansowego.

Niewątpliwie pandemia nie należy, czy raczej do niedawna nie należała, do czynników ryzyka często uwzględnianych przez firmy. Zastanawia jednak, dlaczego spowodowany nią lockdown sprawił, że część z nich niemal z dnia na dzień wpadła w tarapaty. O czym to świadczy?