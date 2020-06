Chętni na Hutę Częstochowanie złożyli ofert w sądzie

Wygląda na to, że Sunningwell nie będzie miał konkurentów w rywalizacji o majątek zakładu, którego upadłość prześwietla prokuratura

Porozumienie o poufności uprawniające do wglądu w dokumentację Huty Częstochowa, której majątek sprzedaje syndyk, pobrało osiem podmiotów. W piątek, 29 maja, minął termin składania ofert. Potencjalni chętni mogli zrobić to do godziny 14 w częstochowskim sądzie, a gdyby budynek był zamknięty dla interesantów, na przykład w powodu pandemii, mogli zawieźć je do godziny 17 do katowickiego biura syndyka. Sąd był jednak otwarty, ale nikt nie przyjechał.