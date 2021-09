Amerykański koncern naftowy Chevron planuje wyprodukować próbną partię zrównoważonego paliwa lotniczego. Jego nabywcą zostaną linie Delta, pisze Reuters.

Delta Air Lines zobowiązały się do zastąpienia co najmniej 10 proc. używanych paliw konwencjonalnych bardziej ekologicznymi odpowiednikami do 2030 roku. Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) jest wytwarzane z surowców takich jak zużyty olej spożywczy i tłuszcz zwierzęcy.