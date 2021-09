Chevron ponad trzykrotnie zwiększy wydatki na proekologiczną działalność

Koncern Chevron, jedna z największych amerykańskich spółek paliwowych ponad trzykrotnie zwiększy wartość inwestycji w rosnący biznes nieskoemisyjny. Do roku 2028 wydatki na tego typu inwestycje kapitałowe mają wynieść 10 mld USD.

Wcześniejsze plany zakładały kwotę rzędu 3 mld USD.

Nowy scenariusz zakłada przeznaczenie 2 mld USD na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) w prowadzonych obecnie operacjach.

Plany firmy obejmują również zwiększenie produkcji odnawialnego gazu ziemnego (RNG) do 40 tys. MMBtu dziennie. RNG określany jest m. in. jako biogaz, który jest mieszany z geologicznym gazem ziemnym lub zastępowany nim, wodór gazowy pochodzący z odnawialnych źródeł energii czy metan pochodzący z dowolnej kombinacji biogazu, wodoru lub tlenków węgla.

Z kolei do 150 tys. ton rocznie ma zwiększyć się produkcja wodoru. Plan za cel stawia również zwiększenie produkcji paliw odnawialnych do 100 tys. baryłek dziennie oraz zwiększenie wychwytywania i kompensacji dwutlenku węgla do 25 mln ton rocznie.