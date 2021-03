Właściciel SGD Pharma, dostawcy fiolek do szczepionek na COVID-19 oraz innych opakowań szklanych, poszukuje nabywcy tego biznesu, dowiedział się nieoficjalnie Reuters.

Właściciel francuskiej spółki, państwowy China Jianyin Investment (JIC) zwrócił się do Bank of America o poszukanie potencjalnych chętnych do przejęcia biznesu, który generuje ok. 100 mln EUR stałego zysku i może być wyceniony na jego 10-12-krotność. Przychody spółki w 2020 roku szacowane są na 348 mln EUR.