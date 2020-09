W 2019 r. zagranica zwiększyła stan posiadania amerykańskiego długu

Do prawie 6,7 bln USD wzrósł na koniec 2019 r. stan posiadania amerykańskiego długu przez zagranicznych inwestorów. W skali roku zwiększył się on o około 400 mld USD. Było to m.in. spowodowane wzrostem rentowności rządowych pożyczek.