Francuzi chcą sprzedać krajową hutę z grupy British Steel poza Chińczykami, którzy wynegocjowali jej przejęcie w całości.

W dziennikach The Financial Times i Les Echos pojawiły się ogłoszenia o sprzedaży huty we Francji, której opis pasuje dokładnie do należącej do British Steel huty Hayange. Tyle, że listopadzie przejęcie brytyjskiej grupy w całości wynegocjował z jej administratorem chiński Jingye.

Zobacz więcej Huta, produkcja stali Bloomberg

Za ofertą sprzedaży Hayange może stać francuski rząd, który uważa hutę za zakład o strategicznym znaczeniu. Produkuje ona m.in. wyroby stalowe dla francuskich kolei, w tym dla państwowego SNCF. The Financial Times poinformował, że władze Jingye są wściekłe z powodu ogłoszenia. Kiedy chińska spółka uzgodniła przejęcie British Steel, zadeklarowała zainwestowanie w koncern ponad 1 mld GBP i zamiar zachowania tysięcy miejsc pracy. Nie wiadomo jak sprawa próby sprzedaży huty we Francji skomplikuje przejęcie British Steel przez Jingye.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗