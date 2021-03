Chińscy generałowie wzywają do zwiększenia wydatków na wojsko

Wysocy rangą chińscy generałowie wezwali do zwiększenia wydatków na wojsko aby przygotować je do możliwej konfrontacji z armią USA.

Dwaj generałowie, członkowie Centralnej Komisji Wojskowej, na czele której stoi prezydent Xi Jinping, przedstawili swoje stanowisko podczas dorocznej sesji parlamentarnej w Pekinie. Wiceszef Komisji, Xu Qiliang, najwyższy rangą „,mundurowy” oficer w Chinach, stwierdził, że kraj musi przygotować się na „pułapkę Tukidydesa”, czyli nieuchronny konflikt między wzrastającą potęgą a dotychczasową.

- W obliczu „pułapki Tukidydesa” i zawirowań na granicach wojsko musi zwiększyć wysiłki do poprawy swoich możliwości – powiedział Xu. – Najważniejszą rzeczą jest jedność wewnętrzna i spójność oraz poprawa ogólnych możliwości. Jeśli jesteś silny, będziesz miał długoterminową stabilizację, a także niezwyciężoność – dodał.

Minister obrony Wei Fenghe, także zasiadający w Komisji, wskazał, że „powstrzymywanie i przeciwdziałanie powstrzymywaniu będzie głównym tonem dwustronnych relacji Chin i USA”.

Bloomberg zwraca uwagę, że obie uwagi są rzadkim potwierdzeniem przez przedstawicieli władz Chin rosnącego ryzyka konfrontacji z USA. Częściej oficjalnie bagatelizują oni ryzyko tzw. pułapki Tukidydesa. W 2015 roku prezydent Xi mówił podczas wizyty w USA, że konflikt chińsko-amerykański jest nie jest nieunikniony dopóki kraje będą unikać strategicznych błędów.

Xi wezwał jednak do zwiększenia militarnej siły Chin. Zobowiązał się do modernizacji sił zbrojnych do 2035 roku i zbudowania do 2050 roku armii zdolnej zwyciężać w konfliktach na wszystkich teatrach potencjalnych zmagań. Chiny zamierzają zwiększyć wydatki na wojsko w tym roku o 6,8 proc.

- Bezpieczeństwo narodowe Chin weszło w fazę wysokiego ryzyka. Rosną zadania dla sektora obronnego i wojska – powiedział minister obrony Wei. – Chiny muszą kompleksowo wzmocnić szkolenie i przygotowania do wojny oraz poprawić strategiczną zdolność do pokonania silnych przeciwników – dodał.