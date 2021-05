Chińska spółka przeceniona po publikacji poematu przez prezesa-miliardera

Akcje Meituan, chińskiego giganta rynku dowozu jedzenia, mocno staniały po tym jak rynek wystraszył się iż publikacja w mediach społecznościowych przez prezesa-miliardera poematu sprzed tysiąca lat zostanie uznana za prowokację polityczną.

Prezes Wang Xing opublikował w mediach społecznościowych poemat sprzed tysiąca lat autorstwa Zhang Jie, w którym krytykuje cesarza za represje. Usunął go kiedy pojawiły się sugestie iż jest to zawoalowana krytyka obecnych władz Chin. Miliarder wyjaśnił, że chodziło mu o rynkową konkurencję. Mimo to notowane w Hongkongu akcje Meituan staniały o kilkanaście procent. Tylko we wtorek ich wartość spadła o ponad 5 proc.