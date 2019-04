Chiński deweloper chce zainwestować w europejskie ciężarówki i autobusy

Chińska Evergrande Group chce osiągnąć dominującą pozycję na globalnym rynku samochodów elektrycznych. Na razie myśli o przejęciu holenderskich producentów ciężarówek i autobusów, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Drugi pod względem wielkości chiński deweloper rozmawia z holenderskim producentem ciężarówek DAF, a także pochodzącym z tego samego kraju producentem autobusów VDL Groep, twierdzą informatorzy agencji. Podkreślają, że to wczesny etap rozmów i nie ma pewności, że dojdzie do transakcji. Nie wiadomo także, czy holenderskie spółki są chętne do jej zawarcia.DAF i VDL posiadają technologie potrzebne do „zelektryfikowania” ciężarówek i autobusów. Evergrande przekonuje, że jest w stanie stać się wiodącym producentem elektrycznych samochodów w ciągu 3 do 5 lat.VDL ma...