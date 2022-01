Chiński Nowy Rok, czyli co tygrysy lubią jeść najbardziej

Wkrótce miliardy ludzi na świecie hucznie przywitają chiński Nowy Rok – najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim. To znakomita okazja, by jeszcze lepiej poznać lubianą nad Wisłą kuchnię azjatycką, a także szansa na wygranie atrakcyjnych nagród w loterii House Of Asia.

– Chiński Nowy Rok to święto przypadające zmiennie między 21 stycznia a 20 lutego. Od najdawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świętem publicznym i prywatnym. Pierwsze trzy dni chińskiego Nowego Roku są dniami wolnymi od pracy, a obchody obejmują m.in. kolorowe korowody na ulicach, tańce i pokazy sztucznych ogni. Co ciekawe – choć chiński Nowy Rok przypada w zimowych miesiącach, jego nazwa w języku chińskim oznacza święto wiosny. W Wigilię Nowego Roku rodziny spotykają się przy suto zastawionych stołach, więc jest to też trochę święto chińskiej kuchni, święto jedzenia – mówi Rene Starzomska z firmy De Care, właści¬ciela marki House Of Asia.

W tym roku obchody chińskiego Nowego Roku z De Care zostały wzbogacone o nowy element – loterię dla konsumentów. Wystarczy kupić dowolny produkt z linii House of Asia i zarejestrować się na stronie internetowej, by wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Główna to voucher o wartości 20 tys. zł na podróż wykupioną za pośrednictwem portalu wakacje.pl.

Dla De Care, która specjalizuje się w sprzedaży produktów z kuchni świata, chiński Nowy Rok to jedna z okazji do promocji produktów pochodzących prosto z Chin, pod marką House of Asia. Wśród nich będzie jak zwykle kilka nowości, m.in. sosy unagi, grzyby shiitake w puszce czy też cały asortyment past do szybkiego przygotowania ikonicznych azjatyckich potraw.

– Naszym znakiem rozpoznawczym są od lat kolorowe ekspozycje i pokazy gotowania na żywo, które organizujemy w hipermarketach i sieciach dyskontów na przełomie stycznia i lutego. Takie małe China Town, w których klienci mogą spróbować specjałów kuchni azjatyckiej i zobaczyć, jak przyrządzić je samemu w domu, a także porozmawiać z naszymi kucharzami i dietetykami. A wszystko w scenerii nawiązującej do kultury Chin – ze smokami, lampionami i dużą ilością czerwieni – opisuje Rene Starzomska.

– Niekoniecznie do Chin, choć oczywiście bylibyśmy szczęśliwi, gdyby nasza akcja zainspirowała zwycięzców do odwiedzenia Państwa Środka – mówi Rene Starzomska.

Oprócz nagrody głównej w loterii będzie można wygrać gotówkę, a także nagrody rzeczowe: wielofunkcyjne roboty kuchenne Companion, które pomogą zwycięzcom w domowych eksperymentach kulinarnych z produktami kuchni świata, oraz zestawy do samodzielnego przygotowania autentycznego sushi.

Akcja wystartowała 17 stycznia, potrwa do 7 marca. Została poprzedzona szeroką kampanią w mediach elektronicznych.