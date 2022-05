Chiński Shandong wybuduje ogromne farmy słoneczne

Prowincja Shandong, będąca ośrodkiem przemysłowym leżącym na południe od Pekinu, ogłosiła w czwartek przetarg na budowę 10 morskich elektrowni słonecznych na morzach otaczających największy półwysep Chin.

Zgodnie z założeniami, farmy miałyby być gotowe do 2025 roku. Ich planowana łączna moc to 11,25 GW. Oznacza to, że byłyby wstanie pokryć szczytowe zużycie energii w Nowej Zelandii.