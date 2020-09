W celu uzupełnienia poziomu kapitałów, chińskie banki planują w tym miesiącu niemal rekordową sprzedaż obligacji. Musza łatać dziury powstałe po „wspieraniu” gospodarki.

Źródła agencji Bloomberg donoszą, że Industrial & Commercial Bank of China, największy na świecie pożyczkodawca i trzej jego krajowi konkurenci, planują sprzedać we wrześniu łącznie 195 mld juanów (28,5 mld USD) obligacji.

Biorąc tylko te emisje pod uwagę, a przecież i mniejsze podmioty też szykują się do podniesienia kapitałów, oznaczałoby to drugą co do wielkości miesięczną sprzedaż długu korporacyjnego w Chinach.

Chińskie banki znalazły się w trudnym położeniu z uwagi na naciski władz na wsparcie z ich strony zduszonej przez pandemie koronawirusa gospodarki. Niedobory kapitału są rezultatem gwałtownego wzrostu tanich pożyczek dla firm znajdujących się w ciężkiej sytuacji i spadających zysków.

Pekin „zażądał” od banków , by zrezygnowały one z około 1,5 bln juanów zysków poprzez zapewnienie taniego finansowania, odroczenie płatności i zwiększenie pożyczek, co powoduje erozję ich buforów kapitałowych, podczas gdy zmagają się z rekordowym wzrostem kredytów zagrożonych.

S&P Global Ratings szacuje, że chociaż nadal spełniają minimalne wymogi krajowe z bezpiecznym marginesem, cztery największe chińskie banki stoją w obliczu niedoboru w wysokości 220 mld USD, aby spełnić globalne zasady kapitałowe, które zaczną obowiązywać na początku 2025 r. Ta kwota może, w ciągu najbliższych lat, wzrosnąć do ponad 900 mld USD.