Chińskie zapasy ropy wzrosły do poziomu studniowego importu netto, co sprawiło, że coraz większym problemem stało się znalezienie nowych magazynów zdolnych do przechowywanie surowca.

Wzrost jest następstwem ruchów Pekinu, który w ubiegłym roku, obserwując spadki cen ropy naftowej spowodowane pandemią koronawirusa, postanowił wzbogacić rezerwy surowca. Obecnie Chiny dysponują zapasami wahającymi się w okolicy 100 dni importowych.