Chińskie spółki szturmują giełdy w USA jak nigdy dotąd

Utrzymujące się napięcie polityczne w relacjach USA z Chinami, a także wciąż realne niebezpieczeństwo wyrzucenia z amerykańskich giełd nie hamują chińskich spółek od wchodzenia na nie.

Spółki z Chin kontynentalnych i Hongkongu pozyskały w tym roku już 6,6 mld USD z pierwotnych ofert publicznych (IPO) w USA. To rekordowe rozpoczęcie roku i aż ośmiokrotnie lepszy wynik od uzyskanego w tym samym okresie rok temu. Największym IPO do tej pory w tym roku było przeprowadzone przez producenta e-papierosów RLX Technology. Jego wartość to 1,6 mld USD. Kolejna pod względem wielkości była oferta producenta oprogramowania Tuya, który pozyskał 947 mln USD ze sprzedaży akcji.