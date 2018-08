Chiny i USA wracają do rozmów o handlu

Wang Shouwen, chiński wiceminister handlu uda się pod koniec sierpnia do USA aby rozmawiać o wzajemnych relacjach handlowych. Oznacza to powrót do rozmów zerwanych dwa miesiące temu.

Spotkanie odbędzie się na zaproszenie USA. Chińska delegacja, na której czele stanie Wang, spotka się z grupą negocjatorów USA, której przewodzić będzie David Malpass, podsekretarz skarbu ds. spraw międzynarodowych. Zobacz więcej fot. Bloomberg Wiadomość wywołała optymizm na rynkach. Po raz pierwszy od siedmiu dniu juan umocnił się wobec dolara. Rosną ceny akcji na azjatyckich giełdach. W górę ruszyły także kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji. - To będą rozmowy na temat rozmów – skomentował doniesienia Gai Xinzhe, analityk z Instytutu Finansów Międzynarodowych w Bank of China w Pekinie. – Urzędnicy niskiego szczebla spotkają się aby się potargować i sprawdzić, czy jest możliwość rozmów na wyższym szczeblu – dodał. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Marek Druś, Bloomberg