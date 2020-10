Poprawia się kondycja transportu lotniczego w Chinach. Dotyczy to jednak rynku krajowego. Dane za wrzesień wskazują, że krajowe zużycie paliwa lotniczego wzrosło do poziomu bliskiego stanowi sprzed pandemii koronawirusa, donosi Reuters.

Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku lotów międzynarodowych. Loty krajowe odpowiadają jednak aż za 2/3 całkowitego zużycia paliwa.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, we wrześniu 2020 r. krajowa sprzedaż paliw lotniczych wyniosła około 2 mln ton (ponad 523 tys. baryłek dziennie). To najwyższa wartość od lutego i tylko nieznacznie niższa niż odnotowana w styczniu

ULC prognozuje, że w okresie od 25 października br. do 27 marca 2021 r. chińskie linie lotnicze będą obsługiwać 84 634 loty krajowe tygodniowo, co oznacza 19,8 proc. wzrost w porównaniu z rokiem wcześniej. Z kolei w przypadku lotów cargo ich ilość ma zwiększyć się o 40 proc. do 2101

Tymczasem loty międzynarodowe w ujęciu ilościowym odpowiadają obecnie 5 proc. tych z 2019 r.