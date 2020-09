Chiny/ Media: skandal z brucelozą wymazał 248 mln USD wartości państwowej firmy

Doceńmy korzyści z powszechnego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

Ostra infekcja dolnych dróg oddechowych może prowadzić do ciężkich powikłań, nawet do śmierci. Najbardziej narażone są dzieci poniżej 5. r.ż. i seniorzy. Ponieważ rośnie liczba szczepów bakterii opornych na antybiotyki, specjaliści przekonują, że najrozsądniejszym postępowaniem jest profilaktyka, przede wszystkim szczepienia. To jeden z tematów, który dominował przy okazji Światowego Dnia Zapalenia Płuc, obchodzonego 12 listopada.