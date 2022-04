Chiny mogą ponownie obniżyć stopę rezerw obowiązkowych

Jak zaznaczył rząd, decyzja zapadnie w odpowiednim czasie, jeśli pojawi się taka konieczność. Rynek spekuluje już, że sama zapowiedź ogromnie zwiększa prawdopodobieństwo takiego działania, gdyż w przeszłości, bank centralny w kilka dni po takiej deklaracji Rady Państwa przeprowadzał redukcję stawki.

Zdaniem ekonomistów, ruch ze strony Ludowego Banku Chi (PBoC)n może poprzedzić planowane przez amerykańską Rezerwę Federalną redukcję bilansu, do ogłoszenia czego może dojść podczas majowego posiedzenia FOMC.

Jak podkreśla Bloomberg, obniżenie stawki RRR jest co prawda skutecznym sposobem uwolnienia taniej długoterminowej płynności do gospodarki, jednak bank centralny może stopniowo odchodzić od stosowania tego rozwiązania. Zdaniem bowiem PBoC, pole do obniżenia tego wskaźnika jest znacznie mniejsze niż kilka lat temu.

W grudniu bank obniżył stawkę RRR do 11,5 proc. dla dużych banków i 9,5 proc. w przypadku mniejszych instytucji.

Z kolei w styczniu w dół poszła stopa jednoroczna, a specjaliści spodziewają, że już w najbliższy piątek (15.04) chińskie władze monetarne przeprowadzą kolejne luzowanie.