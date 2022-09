Chiny: najwięcej od początku pandemii miast ze spadkiem cen mieszkań

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Prawie 70 chińskich miast, najwięcej od początku pandemii, poinformowało o spadku cen nieruchomości mieszkaniowych w sierpniu, informuje Reuters.

Sektor nieruchomości, stanowiący ok. 25 proc. gospodarki Chin, nie może wyjść z dołka od lata 2020 roku kiedy regulator rozpoczął działania mające obniżyć nadmierne lewarowanie. Wraz z innymi negatywnymi czynnikami doprowadziło to do niewypłacalności niektórych chińskich deweloperów oraz problemów z ukończeniem wielu projektów, co wywołało reakcję właścicieli mieszkań polegającą na wstrzymaniu spłat kredytów hipotecznych.