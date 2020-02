Chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło w czwartek obniżenie od przyszłego tygodnia ceł na import z USA 1717 dóbr, którego wartość to ok. 75 mld USD.

Cła na niektóre importowane dobra zostaną obniżone 14 lutego z 10 do 5 proc., a w przypadku obłożonych stawką 5 proc. do 2,5 proc. Chodzi o odwetowe cła wprowadzone we wrześniu w odpowiedzi na działania USA.