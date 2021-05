Chiny opodatkują import niskiej jakości paliw

Od przyszłego miesiąca Chiny zaczną opodatkowywać import paliw niskiej jakości używanych do lukratywnych, ale gorszej jakości produktów.

Niskiej jakości paliwo może być wykorzystywane do wytwarzania gorszych i wysoce zanieczyszczających produktów po niższych cenach, co stanowi lukę prawną, która spowodowała gwałtowny wzrost importu do Chin. Większość przepływów pochodzi z Korei Południowej, chociaż Malezja i Wietnam również mają swój udział w handlu.

Import niskiej jakości paliw będzie podlegał podatkowi konsumpcyjnemu od 12 czerwca, poinformowało chińskie Ministerstwo Finansów.

Chiński rząd zwiększył kontrolę nad paliwami wysokoemisyjnymi, dlatego regulatorzy rozważali również nałożenie podatku na import oleju opałowego. Nie zdecydowali się jednak na ten ruch.