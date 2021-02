W porównaniu z rokiem ubiegłym, Chiny zużyją o 7 proc. energii więcej.

Obawy dotyczące nowej epidemii koronawirusa , która zakłóca działalność przemysłową, nie wpływają na prognozy dotyczące zużycia energii w 2021 roku. Planowane jest dodanie 140 GWh mocy odnawialnej i o 7 proc. większe wykorzystanie energii niż w roku ubiegłym, podał we wtorek China Electricity Council (CEC).

Chiny są drugą co do wielkości gospodarką świata, która w zeszłym roku zużyła 7,51 biliona kWh energii, co stanowiło wzrost o 3,1 proc. w stosunku do roku 2019.

W 2020 roku chiński przemysł energetyczny podwoił liczbę nowych elektrowni wiatrowych i słonecznych w porównaniu z rokiem poprzednim.

CEC wezwał rząd do jak najszybszego ograniczenia wytwarzania energii z węgla i przeniesienia elektrowni węglowych do rezerwowego źródła energii odnawialnej.