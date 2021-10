Chiny: węgiel staniał ponad 50 proc., ale władze uważają, że wciąż jest drogi

Węgiel nadal mocno taniał w piątek w Chinach po sygnale władz, że nie zamierzają hamować szybkiego spadku jego ceny.

Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform ogłosiła w piątek, że koszty produkcji węgla ponoszone przez kopalnie są nadal dużo niższe niż jego obecna cena na rynku spot. Odebrano to jako sygnał, że władze nie zamierzają hamować trwającej od kilku dni przeceny węgla. W reakcji jego kurs z kontraktów notowanych na giełdzie towarowej w Zhengzhou spadał w piątek nawet o 8,7 proc. do 960 juanów (595,17 zł) za tonę. Oznacza to, że węgiel jest już ok. 52 proc. tańszy niż 19 października, kiedy osiągnął rekordową cenę 1982 juanów za tonę.