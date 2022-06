Chiny zakazały rosyjskim liniom przylatywać przywłaszczonymi samolotami

AP przypomina, że po napaści Rosji na Ukrainę w lutym Unia Europejska zakazała sprzedaży oraz leasingu samolotów rosyjskim liniom. Oznaczało to, że rosyjscy przewoźnicy powinni zwrócić wynajmowane maszyny. Jednak prezydent Władimir Putin pozwolił na zarejestrowanie ich w Rosji, co jest niezgodne z normami międzynarodowymi i w praktyce oznacza iż właściciele samolotów mogą już nigdy ich nie odzyskać.

fot. Bloomberg

Rosyjski serwis RBK poinformował, powołując się na anonimowe źródła, że regulator lotniczy w Chinach zwrócił się w maju do wszystkich zagranicznych przewoźników aby zaktualizowali dane dotyczące własności samolotów. Rosyjskie linie nie były jednak w stanie przedstawić dokumentów dowodzących, że przywłaszczone maszyny zostały wyrejestrowane poza Rosją, co oznacza zakaz ich przylotu do Chin, donosi RBK.