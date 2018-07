Chiny zapewniają Europę o otwartości

Brokerzy kurierscy rosną na franczyzie

Kurierzy, napędzani przez sklepy internetowe, co roku wożą więcej paczek i mają więcej pieniędzy. Według PwC, wartość rynku KEP (czyli przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) sięgnie w tym roku w Polsce 5,13 mld zł. Oznacza to wzrost o 14 proc. w porównaniu z 2015 r. Na hamowanie w najbliższym czasie się nie zanosi — PwC oczekuje, że przynajmniej do 2018 r. branża będzie rosnąć w tempie dwucyfrowym. Nic dziwnego więc, że przybywa chętnych na uszczknięcie choć kawałka tego tortu. — Pomysł na biznes rodził się stopniowo. Najpierw, pracując w innej branży, korzystaliśmy z usług znajomej prowadzącej punkt kurierski. Po jakimś czasie zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego nie spróbować z własnym? Zrobiliśmy konkurs na nazwę, do tego wymyśliliśmy logo — i to chwyciło — mówi Kamil Kik, właściciel zarządzający Pakersów.pl, wywodzącej się z Wrocławia firmy, która buduje ogólnopolską sieć punktów franczyzowych. Obecnie Pakersi.pl mają 50 punktów franczyzowych w prawie wszystkich województwach. — Nasz plan zakłada 4 nowe placówki co miesiąc. Sądzę, że wraz z konsolidacją rynku kurierskiego konsolidować...