W Chinach zaczynają pracować nad szczepionka na 2019-nCoV

Projekt opracowania szczepionki mRNA na koronawirusa 2019-nCoV został zatwierdzony przez szpital Uniwersytetu Tongji w Szanghaju, donosi państwowa chińska agencja Xinhua.

Szczepionka ma zostać opracowana przez szpital we współpracy ze spółką Stermirna Therapeutics. Jej szef, Li Hangwen powiedział, że potrzeba będzie nie więcej niż 40 dni do wyprodukowania próbek szczepionki, bazując na nowej generacji technologii mRNA. Zostaną one następnie wysłane do testów i trafią do klinik najszybciej jak to możliwe, pisze Xinhua. Agencja wyjaśnia, ze cykl produkcyjny tradycyjnych szczepionek może wynosić 5-6 miesięcy, ale szczepionka mRNA pozwala skrócić okres opracowania i produkcji.