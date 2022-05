Chiny zezwolą zagranicy na większy handel obligacjami

Zgodę na to udzielił Ludowy Bank Chin (PBOC), co jest ostatnim krokiem do szerszego otwarcia rynków finansowych i kapitałowych w Państwie Środka. Jak podano w komunikacie PBOC, papierami dłużnymi będą mogły handlować kwalifikowani zagraniczni inwestorzy do których mogą należeć banki centralne, fundusze państwowe, banki komercyjne i fundusze emerytalne.

Decyzja ma obowiązywać od 30 czerwca i w jej efekcie poszerzyć ma się międzynarodowy udział w chińskim rynku obligacji, którego wartość szacuje się na 138,2 bln juanów (20,6 bln USD).

Działania Pekinu podyktowane zostały rekordową wyprzedażą chińskich akcji i rządowych obligacji przez zagranicznych inwestorów, osłabieniem chińskiej waluty oraz ogromnym odpływem kapitału, co w dużej mierze jest wynikiem obaw o kondycję drugiej pod względem wielkości gospodarki na świecie.

Dane Chinabond pokazały, że zagraniczni inwestorzy w kwietniu pozbyli się chińskiego długu rządowego o wartości 42 mld juanów. Chociaż odpływy zmniejszyły się w stosunku do marca, był to trzeci miesiąc z rzędu sprzedaży przez fundusze zagraniczne. To najdłuższa taka seria miesięcznych wyprzedaży od 2015 r.

Chińskie obligacje są przedmiotem obrotu na dwóch rynkach w Chinach. Inwestorzy zagraniczni mogą od 2016 r. inwestować na tamtejszym rynku międzybankowym obligacji, który stanowi 86 proc. wszystkich chińskich obligacji krajowych, podczas gdy pozostała część jest przedmiotem obrotu na rynku giełdowym.