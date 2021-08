Chludziński: ok. 500 mln zł ze Sierra Gorda do Polski

To pierwszy rok, kiedy pieniądze płynął nie z Polski do Chile, tylko z Chile do Polski; do tej pory wróciło już ok. 500 mln zł ze Sierra Gorda do Polski - powiedział w środę prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Sierra Gorda to projekt, o który trzeba ciągle walczyć - dodał.

