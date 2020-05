Chroń siebie i najbliższych przed niebezpiecznymi produktami. Aplikacja Monite w nowej odsłonie

Każdego roku na półki sklepowe trafiają wadliwe produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów. Z myślą o unikaniu tego niebezpieczeństwa powstała aplikacja Monite, monitorująca na bieżąco wszystkie komunikaty dotyczące artykułów groźnych dla zdrowia. Narzędzie stworzone przez polską firmę działa już na 15 europejskich rynkach, a od 24 kwietnia br. dostępna jest jego odświeżona wersja z nowymi funkcjonalnościami.

Co roku do sprzedaży trafiają tysiące niebezpiecznych produktów, niestety śledzenie informacji o nich pochłania dużo czasu, ponieważ wymaga regularnego monitorowania wielu źródeł. W świadomym podejmowaniu decyzji zakupowych pomaga aplikacja Monite. To opracowane przez polską firmę narzędzie wyświetla użytkownikowi komunikaty zebrane z ok. 50 rzetelnych i oficjalnych źródeł m.in. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego czy instytucji unijnych. Każda pojawiająca się w aplikacji informacja jest opatrzona źródłem, wskazuje również kraj producenta i kategorię.

- Jako konsumenci coraz bardziej świadomie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. O szkodliwych i niebezpiecznych produktach zwykle dowiadujemy się z mediów lub od samych producentów. Docierają do nas wybrane informacje, a mało kto wie, że groźne dla naszego zdrowia produkty znajdują się na półkach sklepowych. Aplikacja, którą stworzyliśmy zbiera wszystkie komunikaty w jednym miejscu i na bieżąco powiadamia użytkownika o potencjalnych zagrożeniach. Umożliwia również dzielenie się tymi informacjami ze znajomymi. W ten sposób pomaga w podejmowaniu świadomych i bezpiecznych wyborów. Użytkownik za pomocą aplikacji uzyskuje możliwość monitoringu produktów niebezpiecznych, ma także nieograniczony dostęp do alertów z jednego kraju, otrzymuje powiadomienia push na telefon, może również skorzystać z wyszukiwarki i skanera kodów kreskowych, dzięki czemu może w prosty sposób potwierdzić bezpieczeństwo wybranego towaru - mówi Bartłomiej Płodzik, współtwórca aplikacji Monite.

Tylko w marcu 2020 r. aplikacja zebrała 232 alerty w 10 krajach o niebezpiecznych produktach, bazując na oficjalnych źródłach rządowych oraz informacjach od producentów i sklepów. Najwięcej z nich dotyczyło motoryzacji, farmaceutyków, żywności i zabawek, a więc produktów, które możemy znaleźć w większości gospodarstw domowych. Kolejne 44 alerty pochodziły ze źródeł unijnych w 10 europejskich krajach.

Nowa wersja aplikacji monitoruje informacje o zagrożeniach z 15 krajów i jest dostępna również w wersji premium z rozbudowanymi funkcjami, zapewniającymi pełną kontrolę nad monitorowaniem produktów.

- Wersja premium pozwala użytkownikom otrzymywać spersonalizowane alerty, wyszukiwać ostrzeżenia i skanować kody kreskowe produktów bez limitu, a także dostawać powiadomienia z dowolnej liczby krajów i monitorować zagrożenia z nawet 15 krajów jednocześnie. Umożliwia również śledzenie alertów po wybranych słowach kluczowych, dodawanie interesujących nas powiadomień do obserwowanych. Użytkownik, na podstawie własnych potrzeb, decyduje jakie produkty i sklepy brać pod lupę - podkreśla Bartłomiej Płodzik.

Monite działa na urządzeniach z systemem Android oraz iOS, a poza Polską jest dostępna też w: Niemczech, Francji, Czechach, Danii, Hiszpanii, Słowenii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Finlandii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Węgrzech. Pomaga monitorować informacje o produktach nawet, gdy jesteśmy w podróży lub przy zamawianiu zakupów online.

