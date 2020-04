CI Games szacuje, że najnowsza gra zbliża się do progu rentowności

CI Games szacuje, że najnowsza gra studia, czyli wydany w listopadzie „Sniper Ghost Warrior Contracts”, powien uzyskać rentowność w ciągu najbliższych miesięcy, najpóźniej w trzecim kwartale br.

Producent gier podał w komunikacie, że od dnia premiery do końca marca gra wygenerowała 39 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy kosztach produkcji i marketingu na poziomie 35 mln zł oraz koszcie wytworzenia nośników fizycznych na poziomie 9 mln zł.

- Na podstawie dotychczasowej sprzedaży oraz poniesionych kosztów szacuję, iż gra Sniper Ghost Warrior Contracts będzie rentowna najpóźniej w III kwartale br. To dowodzi, że skutecznie realizujemy obraną wcześniej strategię oraz dodaje pewności, że mimo naszego rozwoju mamy ogromną szansę stać się cyklicznie dochodową spółką – mówi Marek Tymiński, prezes CI Games.

CI Games prowadzi obecnie prace produkcyjne związane z kontynuacją strzeleckiej serii. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 jest na zaawansowanym etapie rozwoju, a tytuł ma szanse zadebiutować jeszcze w tym roku.

Spółka podała, że kontynuuje również rozwój „Lords of the Fallen 2”. Prace prowadzi wewnętrzny zespół deweloperski w modelu opierającym się o bliską współpracę z zewnętrznymi podwykonawcami.

- Mamy w pełni uregulowaną sytuację prawną dotyczącą marki Lords of the Fallen oraz najnowszej gry z tej marki. Rozpoczęliśmy dalszy proces produkcji gry Lords of the Fallen 2, opierając się w dużym stopniu na wykonanych już wcześniej pracach nad tą grą – deklaruje Marek Tymiński.

Audytor CI Games w raporcie z badania sprawozdania za 2019 r. zwracał uwagę na warunki udzielenie kredytu w mBanku. Umowa kredytu zawarta jest do 30 czerwca 2020. W związku z wypowiedzeniem umowy z Defiant na produkcję gry „Lords of the Fallen 2”, która była finansowana kredytem spółka zobowiązała się do niedokonywania dalszych ciągnień kredytu. Na koniec 2019 r. saldo z tytułu kredytu odnawialnego wynosiło 19,08 mln zł. Zarząd CI Games rozpoczął rozmowy z mBankiem na temat znaczącego wydłużeniu finansowania spółki przez bank w ramach dwóch z trzech projektów, na które było przeznaczone finansowanie w ramach tego kredytu.

Najbliższą premierą grupy CI Games, która planowana jest nie później niż w trzecim kwartale br., jest pierwszy tytuł od United Label, pod tytułem „Röki”. Gra ukaże się równocześnie na platformę PC oraz Nintendo Switch. Na zaawansowanym poziomie produkcji jest także druga gra z portfolio United Label – „Eldest Souls”. Oba tytuły były wymienione przez platformę Nintendo w globalnej komunikacji jako jedne z kluczowych gier indie.