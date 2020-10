Ciche działanie, wielkie efekty!

Darmowa energia elektryczna oraz cieplna, ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji CO 2, odzysk ciepła odpadowego oraz zwiększenie efektywności pracy urządzeń grzewczych i chłodniczych — to główne obszary działalności bohatera niniejszego artykułu, zlokalizowanej w Limanowej firmy FHU Urządzenia Chłodnicze, której właścicielem jest Marek Czamara.

Energię odnawialną można pozyskać z wielu źródeł: wody, wiatru, promieniowania słonecznego, gruntu lub surowców odnawialnych. W przeciwieństwie do paliw kopalnych zasoby większości z tych źródeł są nieograniczone. Wydzielany podczas spalania paliw kopalnianych dwutlenek węgla jest jedną z najważniejszych przyczyn globalnego ocieplenia, dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie oraz ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery. Wykorzystywanie energii odnawialnej w procesie produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej jest w tych czasach elementem kluczowym decydującym o jakości środowiska, w którym żyjemy.