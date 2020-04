Ciekawe inwestycje w czasie pandemii? Rynek Life Settlement

Wielu inwestorów w ostatnich tygodniach zastanawia się, jaką przyjąć strategię, i próbuje zgadnąć, jak będą się zachowywały w najbliższym czasie poszczególne rynki.

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na światowych rynkach akcji, surowców czy duże wahania kursów walut, jest to bardzo trudne zadanie i obarczone dużym prawdopodobieństwem pomyłki.

Znacznie spokojniej na swoje inwestycje patrzą klienci, którzy zainwestowali swoje pieniądze w tzw. alternatywne aktywa, które wykazują się minimalną korelacją z tradycyjnymi rynkami. Jedną z takich form inwestycji są fundusze zarządzające pieniędzmi na rynku polis na życie osób fizycznych w USA. Jest to tzw. rynek life settlement, który w uproszczeniu polega na kupowaniu od osób fizycznych polis na życie, w której to transakcji fundusz przejmuje obowiązek opłacania składek takiej polisy, ale jednocześnie staje się uposażonym, czyli uprawnionym do otrzymania świadczenia z takiej polisy. Takie polisy są najchętniej sprzedawane przez osoby, które przeszły na emeryturę i korzystają z możliwości spieniężenia ubezpieczenia, na które już ich nie stać. Osoba fizyczna, która decyduje się na taką transakcję, w zamian otrzymuje jednorazową płatność stanowiącą część sumy ubezpieczenia. Cena zakupu takiej polisy stanowi zazwyczaj około 15-20 proc. sumy ubezpieczenia, co stanowi znaczny zastrzyk gotówki dla starszej osoby. Dla funduszu zysk zaś stanowi różnica między wysokością otrzymanego świadczenia a ceną, za którą kupił polisę powiększoną o składki zapłacone do momentu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Wartość nabytych do funduszu polis rośnie wraz z upływem czasu i starzeniem się osoby ubezpieczonej, która taką polisę sprzedała, i jest określana co miesiąc.

Dzięki tej regularnej wycenie portfela polis wartość funduszu odzwierciedla jego rynkową wartość, a nie jest ustalana przy wykorzystaniu jakiegoś modelu ekonomicznego. Jednocześnie wartość polis znajdujących się w portfelu takiego funduszu w żadnym stopniu nie jest uzależniona od sytuacji na giełdzie, czy też na innych tradycyjnych rynkach, co także w obecnej sytuacji pozwala przynosić zyski klientom. Z punktu widzenia komfortu inwestycyjnego istotne jest również to, że płatnikiem świadczeń wypłacanych do funduszu są towarzystwa ubezpieczeniowe działające na rynku USA, który jest największym i najbardziej stabilnym rynkiem ubezpieczeń na świecie. Pomimo że rynek „life settlement” funkcjonuje tylko w USA, to istnieje możliwość korzystania z takiej formy inwestycji w Polsce. Przykład jednego z takich funduszy z przeszło 10-letnią historią, zarządzającego ponad 2 mld USD przedstawia wykres.

