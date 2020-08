Cisza przed burzą?

Czwartkowa sesja na Wall Street nie przyniosła większych przetasowań, a główne indeksy stabilizują się na popandemicznych szczytach.

Podobnie wygląda sytuacja również w dniu dzisiejszym. W USA negocjacje nad czwartą fazą luzowania fiskalnego trwają, a w weekend będą prowadzone rozmowy dotyczące wykonania pierwszej fazy porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami. O ile końcówka tygodnia wygląda spokojnie, to jednak poniedziałkowe otwarcie na rynkach może przynieść większą zmienność w przypadku wyklarowania się powyższych kwestii. Lipcowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach tym razem okazały się nieco słabsze od oczekiwań. Produkcja zwiększyła się o 4.8% r/r czyli identycznie jak w czerwcu, podczas gdy sprzedaż spadła o 1.1% r/r po spadku o 1.8% r/r w czerwcu. Dziś przed otwarciem sesji na Wall Street opublikowane zostaną analogiczne wskaźniki z USA, a o godzinie 16:00 wstępny sierpniowy raport Uniwersytetu Michigan odzwierciedlający nastroje amerykańskich gospodarstw domowych. Wczorajsze tygodniowe dane z rynku pracy przyniosły pozytywną niespodziankę, a liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła poniżej miliona po raz pierwszy od marca. Piątkowy poranek na rynku walutowym nie przynosi większych zmian, a kurs EURUSD pozostaje dokładnie pośrodku trwającej od dwóch tygodni konsolidacji w przedziale 1.17-1.19. O ile liczba nowych przypadków Covid-19 w USA przestała rosnąć, to jednak w Europie sytuacja zaczyna się pogarszać. W Niemczech ilość nowo zarażonych jest najwyższa od 3 miesięcy. Statystyki podobnie pogarszają się we Francji czy Hiszpanii.