Citigroup: 90 proc. szansy, że rynek akcji USA będzie wyżej za rok niż obecnie

Ulotnienie się nadmiernego optymizmu inwestorów i kontynuacja dobrych wyników spółek zapowiadają dalszy wzrost amerykańskiego rynku akcji, uważa Tobias Levkovich, główny strateg rynku akcji USA w Citigroup.

- We wrześniu byliśmy mocno zaniepokojeni, że inwestorzy są zbyt optymistyczni. Ale nastroje zmieniły się przez ostatnie dwa miesiące. Ostrożna ocena przemawia za 90 proc. prawdopodobieństwem wzrostu w ciągu następnych 12 miesięcy. We wrześniu było 70 proc. prawdopodobieństwa spadku rynku. To bardzo znacząca zmiana – napisał w nocie do klientów Levkovich.

S&P500 doświadczył niedawno korekty, spadając o 10 proc. poniżej historycznego szczytu zanotowanego 21 września. Od tego czasu odrobił już część strat.