- Prawie wszyscy obniżają oczekiwania dotyczące popytu w tym roku – powiedział Morse. – Popyt po prostu w rzeczywistości nie wzrósł w stopniu, w którym ludzie oczekiwali – dodał.

fot. Bloomberg

Citigroup obniżył swoją prognozę popytu na ropę o jedną trzecią czyli o 2,4-2,5 mln baryłek dziennie. Bank oczekuje, że w bazowym scenariuszu średnia cena ropy będzie wynosiła 85 USD w tym roku.

- Nie widzimy nasilającego się popytu w Chinach – zauważył Morse zwracając uwagę, że zgromadziły one już wcześniej w tym roku pokaźne zapasy surowca.

Citigroup wcześniej w tym tygodniu przedstawił prognozę spadku ceny ropy do 65 USD na koniec roku w przypadku recesji i braku interwencji OPEC+. Taki scenariusz przewiduje spadek ceny ropy do 45 USD na koniec 2023 roku. W tym samym czasie JP Morgan Chase przedstawił prognozę wzrostu ceny ropy do 380 USD za baryłkę w przypadku wstrzymania dostaw surowca przez Rosję.